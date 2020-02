The curves of Chiquis Rivera left Myrka Dellanos paralyzed

Advertisement

Muy bien dicho @helen_ochoa Eres una Reina! ❤️🙏🏻 RT @helen_ochoa That’s all you need is important. Este género, mi género, el Regional Mexicano it bastante difícil para una Mujer. It is muy cansado, estresante, consumidor de todo tu tiempo and hasta discriminado. Aunque todo parezca diversión, it MUCHO trabajo. Y la industria? It is in the time of the mayors, critics, and they are in the time in which they are, especially in the time in which they are. No es queja, ojo, solo lo que es, la neta. Algo tengo muy claro, la Mujer tiene que esforzarse el doble, tocar puertas el doble and aguantar el doble también. Esa es mi historia, y saben algo? No me sé rajar. It is more to do a lot, to do nothing. Las veo !! Entonces, a que voy? Las Mujeres de mi género, merecen, en mi opinión, el DOBLE de respeto porque a pesar de tanta adversidad? Ahí andan, trabajando, desvelándose, viajando, perdiendo el tiempo con su familia, jugándosela si quiera sabre si se dará un día esa oportunidad que les pueda cambiar la vida. A message in the form of a letter or a message in the form of a letter or a message in the form of a letter is sent to the recipient. Están apostándole a su proyecto, y a veces solas, sin disquera, sin guard and many others. Se que también agrupaciones o solistas masculinos trabajan, luchan, y se esfuerzan mucho, y aunque es difícil para todos, es doble difícil para nosotras. You can enter the price for the nuestro género que cube in the Mujer no es negocio. Si lo somos, y también podemos dejar seco el bar! Veo a muchas esforzándose, me incluyo, y tienen todo mi respeto, porque esto no es nada fácil. También los invito a dejar un “muy bien”, “que bonita te vez”, “que lindo cantas” and “mis compañeras”. Porque no saben la tormenta que a veces es esta carrera de cantante Femenina en este género. A todas las que me siguen? Mi respeto, cariño, y admiración! Frente en alto niñas, the corona nunca debe ladearse, JAMÁS !! Animo !! Y buen día, Hearts 😃❤🎶 ETIQUETA tu CANTANTE FAVORITA de los comentarios, xoxo # H8A #TevoyAComer # AsíLasCosas #LaMusicaEsVida #HarrahsSoCal @harrahssocal

An offer shared by Janney Marin Mendez (@chiquis) on November 12, 2019 at 4:01 p.m. PST

