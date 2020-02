NBA All-Star Design Results 2020: Selections, rosters for Team LeBron, Team Giannis

Advertisement

With the NBA trading period now out of comparison, the focus shifts to All-Star weekend.

All-star captains LeBron James and Giannis Antetokounmpo chose their teams on Thursday-evening as part of the “NBA All-Star Draft Show” from TNT. Last year, Team LeBron beat Team Giannis at Spectrum Center in Charlotte, N.C., so Antetokounmpo will be looking for revenge when the All-Star squadrons meet on February 16 in Chicago.

Sporting News compiled the complete rosters below when the choices were made. Let’s see how the teams pile up …

2020 NBA All-Star Design results, schedules

LeBron team

picking

Player

Team

1.

Anthony Davis

Lakers

2.

Kawhi Leonard

hair clipper

3.

Luka Doncic

Mavericks

4.

James Harden

Rockets

5.

Damian Lillard

Trail blazers

6.

Ben Simmons

76ers

7.

Nikola Jokic

nuggets

8.

Jayson Tatum

Celtics

9.

Chris Paul

Thunder

10.

Russell Westbrook

Rockets

11.

Domantas Sabonis

pacers

Team Giannis

picking

Player

Team

1.

Joel Embiid

76ers

2.

Pascal Siakam

Raptors

3.

Kemba Walker

Celtics

4.

Trae Young

Hawks

5.

Khris Middleton

Bucks

6.

Bam Adebayo

Warmth

7.

Rudy Gobert

Jazz

8.

Jimmy Butler

Warmth

9.

Kyle Lowry

Raptors

10.

Brandon Ingram

Pelicans

11.

Donovan Mitchell

Jazz

